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        AKOM İstanbul için saat verdi! Kritik yağış uyarısı!

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte akşam saatlerinden itibaren (21.00) gök gürültülü sağanak geçişlerinin beklendiğini duyurdu. Açıklamada, yağışların yarın akşam saat 17.00'ye kadar devam edeceği ifade edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 15:51 Güncelleme: 25.07.2024 - 15:53
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        AKOM İstanbul için saat verdi! Kritik yağış uyarısı!
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        AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul'da akşam 21.00'den itibaren gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağı ve yağışların gece saatlerinden yarın öğlene kadar kuvvetli şekilde etkili olacağı kaydedildi.

        YARIN 17.00'YE KADAR SÜRECEK

        AA'da yer alan habere göre yoğun şimşek ve yıldırım ile kuvvetli rüzgarların da beklendiğinin dile getirildiği açıklamada, yağışların yarın akşam saat 17.00'ye kadar devam edeceği ifade edildi.

        SEL VE TAŞKINA DİKKAT

        Vatandaşlar, ani su baskını ve taşkınlara karşı dikkatli olunması konusunda uyarıldı.

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