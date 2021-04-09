Akrep dizisinin 17. son bölümü yayındaydı. Son bölümde; Ahmet, haberi alınca Ayşem’in kaldırıldığı hastaneye koşar. Hastanede Ahmet’in karşısına ailesini ondan korumak için her şeyi yapmaya hazır Perihan dikilir. Akrep 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Akrep 17. son bölüm...

AKREP 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

— STAR TV (@startv) April 8, 2021



AKREP 17. SON BÖLÜM ÖZETİ

Kızı Ayşem’den ne pahasına olursa olsun vazgeçmeyen Ahmet, Ayşem’e saldıranın cezasını en ağır şekilde keser.

Perihan, Can’ın babasının Aras olduğunu öğrenir. Aras’la hesaplaşmasını bir kenara bırakarak başındaki en büyük dert olan Ahmet’in ipini çekmek için Aras’a anlaşma teklif eder. Aras’ın mükafatı oğlu Can’a kavuşmak olacaktır. Perihan’ın hiç hesaplayamadığı şey ise torunu Şahin’in yapacaklarıdır.

Hakan, Duru ve Aras’ın öpüşmesinin görüntülerini ele geçirir ve görüntüleri Şahin’e karşı şantaj malzemesi olarak kullanır. Hakan, bu sayede Şahin’den para koparacağını düşünürken işler hiç de planladığı gibi gitmez. Şahin’in Hakan’la arasındaki çatışma herkesin hayatını kökünden değiştirecektir.