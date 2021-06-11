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Akrep dizisi ne zaman final yapıyor?

Başrollerinde Demet Akbağ ve Evrim Alasya'nın yer aldığı Akrep dizisinin final tarihi belli oldu. Kısa bir süre önce yayın hayatına başlayan dizi Perşembe akşamları Star TV ekranlarında yayınlanıyor. Peki Akrep dizisi ne zaman final yapıyor? İşte detaylar...

Akrep dizisi ne zaman final yapıyor?

Akrep dizisi neden final yapıyor? Diziler bir bir sezon finali ya da final yaparak diziseverlere veda ediyor. Başrollerinde Demet Akbağ, Evrim Alasya, Yusuf Çim, Aslı Melisa Uzun, Beril Pozam, Esila Umut'un yer aldığı dizinin geçen cuma son sahneleri çekildi.

AKREP NE ZAMAN FİNAL YAPIYOR?

Bir anne kızın intikam öyküsü etrafında gelişen olayları konu alan Akrep, başından beri planlandığı gibi 26. bölümde final yapacak. Öte yandan dizinin önceden yapılan yurt dışı satışları nedeniyle bölüm sayısı uzatılmıştı. Akrep dizisinin 17 Haziran Perşembe akşamı final bölümü ile ekrana gelmesi bekleniyor.

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