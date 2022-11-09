KİLO VERMEYE YARDIM EDİYOR

Uyumadan birkaç saat önce yemek yemeyi kesmek, kilo kontrolü üzerinde önemli bir yere sahiptir çünkü yemek yedikten sonra uyuyan bir vücut, yemekleri enerjiye çeviremez ve bunları depolar. Yani, kişiye kilo aldırır.

Doğru bir saatte yemek yemek vücudun enerji almasını sağlarken, uyku vaktine yakın tüketilen besinler kilo olarak kalır.

Aynı zamanda hâlihazırda bir diyet yapıyorsanız bu düzen, metabolizmanızın da hızlanmasına yardım eder.