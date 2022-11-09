Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akşam 19.00'dan sonra yemek yemeyin: Kilo verdiyor, uykuyu düzenliyor, diyabetten koruyor

Uyumadan birkaç saat önce yemek yemeyi bırakmak, iç organların dinlenmesini sağlıyor. Bu rutin, beslenmeyi bir düzen haline soktuğu gibi birçok konuda vücuda yardım ediyor.

ABONE OL
  • Akşam 19.00'dan sonra yemek yemeyin: Kilo verdiyor, uykuyu düzenliyor, diyabetten koruyor

    KİLO VERMEYE YARDIM EDİYOR

    Uyumadan birkaç saat önce yemek yemeyi kesmek, kilo kontrolü üzerinde önemli bir yere sahiptir çünkü yemek yedikten sonra uyuyan bir vücut, yemekleri enerjiye çeviremez ve bunları depolar. Yani, kişiye kilo aldırır. 

    Doğru bir saatte yemek yemek vücudun enerji almasını sağlarken, uyku vaktine yakın tüketilen besinler kilo olarak kalır.

    Aynı zamanda hâlihazırda bir diyet yapıyorsanız bu düzen, metabolizmanızın da hızlanmasına yardım eder. 
  • Akşam 19.00'dan sonra yemek yemeyin: Kilo verdiyor, uykuyu düzenliyor, diyabetten koruyor

    UYKU KALİTESİNİ ARTIRIYOR

    Günün son öğünü ile yatış saati arasındaki birkaç saatlik zaman vücuda çok iyi geliyor. Sindirim sistemi, kişi uykuya dalmadan önce sindirimi gerçekleştirerek dinlenmeye geçiyor. Bu da kişinin uyku kalitesini artırdığı gibi ertesi gün daha zinde uyanmasını sağlıyor. 
  • Akşam 19.00'dan sonra yemek yemeyin: Kilo verdiyor, uykuyu düzenliyor, diyabetten koruyor

    DİYABET VE KANSERDEN KORUYOR

    Tip 2 diyabet sayısında ciddi bir artış var ve yatmadan en az 2,5 saat önce yemek yeme rutini, bu hastalığı önemli derecede etkiliyor. 

    Bu alışkanlık sayesinde; vücuda bir dinleme süresi vererek, insülinin daha iyi emilmesi sağlanıyor. Sadece diyabet değil, geç akşam yemeği de kansere yakalanma şansını artırıyor.
  • Akşam 19.00'dan sonra yemek yemeyin: Kilo verdiyor, uykuyu düzenliyor, diyabetten koruyor

    DÜZENLİ BESLENMEYE YARDIM EDİY0R

    Son öğününü 19'da yiyen biri, diğer öğün saatlerini de ayarlamak durumunda kalır. Bu da düzenli bir beslenmeye sahip olma şansı verir. 

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.