Akşam yürüyüşü bağırsak kanseri riskini azaltıyor

Almanya'daki Regensburg Üniversitesi'nden araştırmacılar, İngiltere'de 86 binden fazla kişiden alınan verileri inceleyerek, sabah 8 ile akşam 6 civarında yürüyüş gibi aktivitelerde bulunmanın bağırsak kanseri riskini yüzde 10 oranında azalttığını buldu.

"BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNDEKİ ANTİ-TÜMÖR HÜCRELERİNİ HAREKETE GEÇİRİYOR"

Yapılan araştırmada, fiziksel aktivitelerin rahatlatıcı özelliği sayesinde stresle ilişkili iltihabı azalttığı da aktarıldı. Araştırmanın detaylarında akşam yürüyüşü ve genel olarak egzersizin bağışıklık sistemimizdeki anti-tümör hücrelerini harekete geçirdiği ve hücre ölümünün doğal sürecini güçlendirdiği de aktarıldı. Böylece 'kanser olma potansiyeli olan hücrelerin kötü olma şansı olmadan önce temizlenmesi daha muhtemel' olarak gözler önüne serildi.

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Yapılan araştırmaları değerlendiren İç Hastalıkları Bölümü'nden Uzm. Dr. Ali Vardar, "Yemekten sonra yürüyüş sindirimi iyileştirir, kan şekerini düzenler, kan basıncını düşürür ve kilo vermeye yardımcı olur" ifadelerini kullandı.

30 DAKİKA TEMPOLU YÜRÜYÜŞ ÖNERİSİ

Akşam yemeğinden sonra yürüyüşün bir öğünden sonra oluşan kan şekeri artışını azaltmanın harika bir yolu olduğunu da aktaran Uzm. Dr. Ali Vardar, günde sadece birkaç dakika ekstra yürüyüş yapmanın sağlığınızı iyileştirmede büyük rol oynadığını söyledi.