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Aksaray'da kamyonet TIR’a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Aksaray’da kamyonetin TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 1 kişi de ağır yaralandı

Aksaray'da kamyonet TIR’a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Kamyonet TIR’a arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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İHA

Kaza, Aksaray-Ankara Karayolu 16. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan Ankara istikametine seyreden Mert Ö. (24) yönetimindeki 06 CND 605 plakalı kamyonet, aynı istikamete giden palet yüklü Osman Ç. (36) idaresindeki 40 AAV 078 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Kaza sonrası çarpmanın etkisiyle kamyonetin ön kısmı TIR'ın altına girerek hurdaya dönerken, kamyonette yolcu olarak bulunan Furkan Güven (27) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan kamyonet sürücüsü ise olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

İHA'nın haberine göre; tedavi altına alınan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken polis ve jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.

Yapılan incelemelerin ardından TIR sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Yaşadığı kazayı anlatan TIR sürücüsü Osman Ç., “Yolumda sağ şeridimde giderken minibüs arkadan çarptı. Buradan Kırşehir’e gidecektim, palet yüklü” dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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