Aksaray'da yarın okullar tatil mi? sorusu, bugünkü kar tatilinin ardından Aksaraylılar tarafından araştırılıyor. Aksaray Valiliği açıklama yaparak kar tatilini açıkladı. Aksaray'da kar yağışının yoğun olması nedeniyle eğitime ara verme kararı aldı. Peki Aksaray'da okullar kaç gün tatil edildi? Aksaray'da yarın da okullar tatil olacak mı? İşte okulların tatil olduğu ilçeler

AKSARAY'DA OKULLARA KAR TATİLİ

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün için il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının tatil edildiği duyuruldu.

Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

AKSARAY'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Aksaray'da öğrenci ve veliler, bugün okulların tatil olmasının ardından yarın da okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Ancak Aksaray Valiliği'nden konuyla ilgili bir açıklama henüz gelmedi. Aksaray'da yarın okulların tatil durumuna göre gelişmeler yaşandıkça ayrıntılar haberlerimizde olacak.

AKSARAY HAVA DURUMU

ÇARŞAMBA 15.00 - 18.00 -1 -6 80 16 31 ÇARŞAMBA 18.00 - 21.00 -2 -7 80 16 31 ÇARŞAMBA 21.00 - 24.00 -2 -7 82 16 32 PERŞEMBE 24.00 - 03.00 -3 -9 81 18 33 PERŞEMBE 03.00 - 06.00 -5 -10 80 14 33 PERŞEMBE 06.00 - 09.00 -4 -9 78 12 27 PERŞEMBE 09.00 - 12.00 -3 -7 76 12 26 PERŞEMBE 12.00 - 15.00 -2 -6 70 13 28 PERŞEMBE 15.00 - 18.00 -4 -8 77 10 26 PERŞEMBE 18.00 - 21.00 -5 -8 77 7 17 PERŞEMBE 21.00 - 24.00 -5 -9 79 9 15

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