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        Kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü öldü; kaza anı kamerada

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 12:19
        Kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü öldü; kaza anı kamerada

        Hilmi YOL/ AKSARAY, (DHA)-AKSARAY'ın Eskil ilçesinde kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü Yaşar Acar (53) hayatını kaybetti. Kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Abidin Ç., (39) idaresindeki 68 ACH 567 plakalı kamyon, Yaşar Acar'ın kullandığı plakasız motosiklete çarptı. Acar, düşerek savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yaşar Acar, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acar, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kamyon sürücüsü Abidin Ç., gözaltına alındı.

        Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.(DHA)   DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray / Eskil Hilmi YOL

        2023-07-24 12:18:43

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