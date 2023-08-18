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        TEKNOFEST 2023 Roket Yarışması, Tuz Gölü'nde başladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 17:55
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        TEKNOFEST 2023 Roket Yarışması, Tuz Gölü'nde başladı
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        Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Roket Yarışması, Tuz Gölü Aksaray atış alanında başladı.

        Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Roket Yarışması, Aksaray Tuz Gölü atış sahasında başladı. Yarışmanın ilk gününde lise kategorisinde takım yarışmaları gerçekleştirildi. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer´in de izlediği yarışmada kurulan 5 rampadan roket atışları yapıldı.

        'GENÇLERİMİZ DE BİZ DE HEYECANLIYIZ'

        Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün , "Yarışmaya katılan ekipler ilk günden itibaren çok farklı aşamalardan geçerek ve çok çalışarak bugüne geldiler. Takımlar lise kategorisi, orta irtifa, yüksek irtifa ve zorlu görev kategorisinde yarışacaklar. Gençlerimiz de biz de heyecanlıyız. Tüm ekiplerimizi tebrik ediyoruz" dedi. Konuşmaların ardından geri sayım yapılarak atışlar yapıldı.

        Roketsan yürütücülüğünde Avrupa'da ilk, dünyada düzenlenen ikinci roket yarışması özelliğine sahip olan yarışmaya katılan öğrenciler, Tuz Gölü Aksaray atış alanında yarışma hakemlerinin gözetiminde roket montajlarını yapıyor. Fırlatma rampalarına yerleştirilen roketlerin atışları gerekli güvenlik tedbirlerinin sağlanmasının ardından ateşleniyor. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

        2023-08-18 17:55:00

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