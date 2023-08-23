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        Arızalanan aracını kontrol ederken kamyonetin çarptığı sürücü, öldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 17:49 Güncelleme: 23.08.2023 - 17:50
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        Arızalanan aracını kontrol ederken kamyonetin çarptığı sürücü, öldü
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        Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da yol kenarında arızalanan otomobilini kontrol ederken kamyonetin çarptığı Ahmet Uslu (67), yaşamını yitirdi.

        Kaza, saat 14.00 sıralarında Aksaray-Ankara kara yolu 28'inci kilometresinde meydana geldi. 06 DY 3787 plakalı otomobili arıza yapınca yol kenarına çeken Ahmet Uslu'ya, aracını kontrol ettiği sırada Halil Yeşil (48) yönetimindeki 06 KA 2472 plakalı kamyonet çarptı. Kazada Uslu hayatını kaybetti. Uslu'nun cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi´nin morguna kaldırıldı.

        Kaza sonrası kamyonet sürücüsü Yeşil, jandarma tarafından gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray / Merkez Erkan ALTUNTAŞ

        2023-08-23 17:48:09

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