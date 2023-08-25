Aşıklı Höyük'ün terk edilme nedeni araştırılıyor

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)KAPADOKYA bölgesinde, 10 bin yıllık yerleşim yeri Aşıklı Höyük'teki kazı çalışmalarında neolitik insanların bin yıl boyunca yaşadıkları toprakları terk etme nedenleri araştırılıyor. Kazı Başkanı, Mimar Sinan Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Güneş Duru, "Burada kesintisiz bin yıllık bir yaşam iskanı görüyoruz. Aşıklı'nın neden terk edildiğini kapsamlı şekilde araştırıyoruz" diye konuştu.

Orta Anadolu ve Kapadokya'nın ilk yerleşim yeri olarak bilinen 10 bin yıllık Aşıklı Höyük'teki kazı çalışmalarında yeni bir aşamaya geçildi. Bu kapsamda Aşıklı Höyük'te bin yıl boyunca yaşayan sakinlerin bölgeyi neden terk ettiği araştırılıyor. Dünyadaki beyne yapılan ilk müdahalenin Aşıklı Höyük'te gerçekleştiğini anlatan Kazı Başkanı, Mimar Sinan Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Güneş Duru, "Genel olarak Aşıklı, Orta Anadolu ve Türkiye'de son yıllarda internet ve sosyal medyanın yaygınlaşması ile beyin ameliyatının ilk defa yapıldığı yer olarak tanınıyor. Bir kadına başındaki bir problemden dolayı obsidyen volkanik cam ile bir tür operasyon yapıyorlar. Operasyon sonrası kadın bir süre yaşıyor. Ne kadar yaşadığı bilinmiyor. Biz bunu burada gömülmüş halde bulduk. Bu kafatası şu anda Aksaray Müzesi'nde sergilenmekte. Dünyadaki ilk beyne yapılan müdahale diyebiliriz" dedi.

TERK SÜRECİNİN NEDENLERİ ARAŞTIRILIYOR

Yeni kazı çalışmasıyla Aşıklı halkının bölgeyi neden terk ettiğini araştırdıklarını söyleyen Doç. Dr. Duru, "Aşıklı Höyük'te 30 yıldan daha fazla süredir buradaki ilk üretimci toplulukları anlamaya çalışıyoruz. Bu yılki çalışmalarımızda yoğunluklu olarak yerleşmenin terk sürecine odaklandık. Burada kesintisiz bin yıllık bir yaşam iskanı görüyoruz. Bin yılın sonunda iskan terki olduğunu görüyoruz. Bu terk sürecinin nedenleri üzerinde çalışıyoruz. Daha önce bu alanda 30 yıl önce çalışmıştık. Geçtiğimiz yıllarda ilk üreticiliğin başlaması ile hayvan evcilleştirme konularına eğilmiştik. Şimdi ise Aşıklı'nın neden terk edildiğini kapsamlı bir şekilde araştırıyoruz" dedi.

Aşıklı'da bin yıl boyunca kesintisiz süren yaşamın önemine vurgu yapan Doç. Dr. Duru, şunları söyledi:

"Burada bin yıllık kesintisiz ve barışçıl yaşam sürülmüş. Birçok imparatorluk bile 600 ile 700 yıl ömre sahip olurken, burası bin yıllık bir yaşam olması sebebiyle önemli bir konumdadır. İlk üreticiliğe geçiş ve bakırın ilk defa işlenmesi, koyun ve keçinin evcilleştirilmesi yönünden önemli bir yerleşkedir. Burada Kızılkaya köyünden işçilerle çalışıyoruz. Bunun yanında 12 ülkeden farklı uzmanlarla birlikte ortalama 35-40 kişilik bilim heyeti ile çalışıyoruz." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aksaray / Merkez Erkan ALTUNTAŞ

2023-08-25 10:47:05