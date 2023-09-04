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        1 kişinin öldüğü, 14 kişinin kurtulduğu selde kaybolan Asel bebek, aranıyor (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 13:00 Güncelleme: 04.09.2023 - 13:01
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        1 kişinin öldüğü, 14 kişinin kurtulduğu selde kaybolan Asel bebek, aranıyor (3)
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        'NASIL İNDİK, HATIRLAMIYORUM'

        Aksaray'da selde sürüklenen araçtan inen 1 yıllık evli Balcan çiftinin, anne kucağından düşüp, akıntıya kapılarak kaybolan Asel bebeğin arama çalışmaları sürüyor. Selden kurtulan baba Nafiz Balcan da kızının arama çalışmalarını olay yerinde yakınları ile takip ediyor. Eşinin Güzelyurt ilçesinde oturan ailesini ziyaret ettikten sonra kent merkezindeki evlerine dönüşte sele yakalandıklarını anlatan tesisatçı Nafiz Balcan, "Yol yarılınca araba ile durduk, bekliyorduk. O sırada sel gelip, arabayı götürdü. Eşim ile araçtan indik. Nasıl indik, kurtulduk, hatırlamıyorum. O sırada eşimin kucağındaki kızım da kayıp düşmüş. İnşallah bulunur" dedi. (DHA)  DHA-Genel Türkiye-Aksaray Hasan DÖNMEZErkan Altuntaş

        2023-09-04 12:59:45

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