Akaryakıt istasyonunda drift güvenlik kamerasında

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Şamlı Mahallesi'nde meydana geldi. Akaryakıt istasyonuna gelen 68 ABY 107 plakalı otomobilin sürücüsü, yakıt aldıktan sonra tanker dolum yaparken drift yaptı. Bu sırada bisikletiyle istasyondan geçen bir çocuk, otomobili fark edip durmasıyla, olası bir kazadan kurtuldu. O anlar akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Yapılan ihbar üzerine polis ekipleri istasyona gelip aracın drift yaptığını tespit ederek plakasına 20 bin 342 lira para cezası uyguladı. Sürücünün yakalanması için de çalışma başlatıldı.

'BÜYÜK BİR TEHLİKE ATLATTIK'