Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Komşu esnaf arasında bıçak ve sopalı 'sigara izmariti' kavgası: 4 yaralı

        AKSARAY'da, ikikomşu esnaf arasında sigara izmariti nedeniyle çıkan bıçak ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı. Komşusuna bıçak ve sopayla saldıran Mehmet B. (32) ile babası Tahir B. (55), gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 22:28 Güncelleme: 30.09.2023 - 22:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Komşu esnaf arasında bıçak ve sopalı 'sigara izmariti' kavgası: 4 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AKSARAY'da, ikikomşu esnaf arasında sigara izmariti nedeniyle çıkan bıçak ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı. Komşusuna bıçak ve sopayla saldıran Mehmet B. (32) ile babası Tahir B. (55), gözaltına alındı.

        Olay, saat 20.00 sıralarında Sanayi Caddesi Piri Mehmet Paşa Çarşısı'nda meydana geldi. Piri Mehmet Paşa Çarşısı'nın zemin katında hırdavat malzemesi satan Mehmet B., üst kattaki komşusu reklam ajansı sahibi Sinan K.'ya (48), sigara izmariti atıldığı yönünde uyarıda bulundu. Bunun üzerine iki komşu esnaf arasında tartışma başladı. Tartışma, Mehmet B.'nin babası Tahir B., Sinan K.'nın da ağabeyi Harun K. (50), yeğeni Mehmet K. (27) ve arkadaşı Hidayet K.'nın (33) da katılmasıyla kavgaya dönüştü. Kavgada Mehmet B. bıçak, babası Tahir K. da sopayla 4 kişiye saldırdı. 4 kişi, vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları sopa ve bıçak darbeleriyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Olay yerinden kaçan baba- oğul da kısa sürede polis tarafından yakalanırken, soruşturma sürüyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Amasya'da otomobilin çarptığı 2 yaya öldü
        Amasya'da otomobilin çarptığı 2 yaya öldü
        G.Saray'dan müthiş seri!
        G.Saray'dan müthiş seri!
        Van'da doktoru darbeden 2 şüpheli tutuklandı
        Van'da doktoru darbeden 2 şüpheli tutuklandı
        Aslan geri döndü!
        Aslan geri döndü!
        ABD'de Ermeni protestoculara polis müdahale etti
        ABD'de Ermeni protestoculara polis müdahale etti
        Diyet içeceklerle ilgili korkutan araştırma!
        Diyet içeceklerle ilgili korkutan araştırma!
        G.Saray'dan ilginç gol! Top çizgiyi geçti mi?
        G.Saray'dan ilginç gol! Top çizgiyi geçti mi?
        Kayıp başvurusu yapılmıştı! Uçurumda feci son!
        Kayıp başvurusu yapılmıştı! Uçurumda feci son!
        'Aile'nin yeni sezonundan ilk sahne yayınlandı
        'Aile'nin yeni sezonundan ilk sahne yayınlandı
        Szymanski göz dolduruyor!
        Szymanski göz dolduruyor!
        'Ahtapot anne' Nadya Suleman'ın çocuklarının son hali
        'Ahtapot anne' Nadya Suleman'ın çocuklarının son hali
        "Yapay zekâ pek çok yönden insandan üstün"
        "Yapay zekâ pek çok yönden insandan üstün"
        Yüksek tansiyonu ilaç kullanmadan düşürmenin 8 yolu!
        Yüksek tansiyonu ilaç kullanmadan düşürmenin 8 yolu!
        Almanya ile Elon Musk arasında gerilim
        Almanya ile Elon Musk arasında gerilim
        Ajax'ı pişman etti!
        Ajax'ı pişman etti!
        'Yapay zeka' ile ortaya çıkarılacak!
        'Yapay zeka' ile ortaya çıkarılacak!
        Olay anı kamerada! Kafede oturuyordu! Kurşun yağmuru!
        Olay anı kamerada! Kafede oturuyordu! Kurşun yağmuru!
        Turistik Doğu Ekspresi 84 sefer yapacak
        Turistik Doğu Ekspresi 84 sefer yapacak
        'Tarihin sıfır noktası'nda önemli keşifler!
        'Tarihin sıfır noktası'nda önemli keşifler!
        Doğum borçlanması nasıl yapılır?
        Doğum borçlanması nasıl yapılır?

        Benzer Haberler

        Aksaray'da bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı
        Aksaray'da bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı
        Ihlara Vadisi'ndeki bitki ve hayvan türleri kayıt altına alınıyor
        Ihlara Vadisi'ndeki bitki ve hayvan türleri kayıt altına alınıyor
        Tuz Gölü'nün misafirlerinin göçü başladı
        Tuz Gölü'nün misafirlerinin göçü başladı
        Aksaray'da 3 düzensiz göçmen yakalandı
        Aksaray'da 3 düzensiz göçmen yakalandı
        Aksaray'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yarala...
        Aksaray'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yarala...
        Aksaraylı ikizler kumbaralarındaki parayı depremzede çocuklara bağışladı
        Aksaraylı ikizler kumbaralarındaki parayı depremzede çocuklara bağışladı