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        Elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        AKSARAY'da kaldırımdaki elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü Afganistan uyruklu İsmayel Arap Özbek (19) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 17:38 Güncelleme: 04.10.2024 - 17:40
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        Elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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        AKSARAY'da kaldırımdaki elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü Afganistan uyruklu İsmayel Arap Özbek (19) hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

        Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Laleli Mahallesi'nde meydana geldi. İsmayel Arap Özbek’in kontrolünü yitirdiği plakasız motosiklet, kaldırımdaki elektrik direğine çarptı. Başında kask olmayan sürücü Özbek, çarpmanın etkisiyle yere savruldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Özbek'in öldüğünü belirledi. İsmayel Arap Özbek'in cansız bedeni, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

        Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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