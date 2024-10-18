Aksaray'da tur otobüsü devrildi; 7 ölü, 33 yaralı (4)
BAKANYERLİKAYA: 7 KİŞİ ÖLÜ, 33 KİŞİ YARALANDI İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aksaray'da meydana gelen kazada ölü sayısının 7'ye çıktığını, yaralı sayısının da 33 olduğunu duyurdu.
BAKANYERLİKAYA: 7 KİŞİ ÖLÜ, 33 KİŞİ YARALANDI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aksaray'da meydana gelen kazada ölü sayısının 7'ye çıktığını, yaralı sayısının da 33 olduğunu duyurdu.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aksaray merkez ilçe E-90 karayolu üzerinde, Balıkesir'den Kapadokya bölgesine seyir halinde bulunan ve içerisinde 2 şoför, 1 rehber ve 41 yolcunun bulunduğu tur otobüsü yoldan çıkarak devrilmiştir. Kazada maalesef 7 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2 vatandaşımız ağır olmak üzere 33 vatandaşımız da yaralanmıştır. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.
KAZANIN GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI
Bakan Yerlikaya, kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsünü de paylaştı. Görüntüde, otobüsün hızla ilerlerken kontrolden çıkarak devrildiği görüldü.
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