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        Aksaray'da tur otobüsü devrildi; 7 ölü, 33 yaralı (4)

        BAKANYERLİKAYA: 7 KİŞİ ÖLÜ, 33 KİŞİ YARALANDI İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aksaray'da meydana gelen kazada ölü sayısının 7'ye çıktığını, yaralı sayısının da 33 olduğunu duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 10:27 Güncelleme: 18.10.2024 - 10:30
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        Aksaray'da tur otobüsü devrildi; 7 ölü, 33 yaralı (4)
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        BAKANYERLİKAYA: 7 KİŞİ ÖLÜ, 33 KİŞİ YARALANDI

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aksaray'da meydana gelen kazada ölü sayısının 7'ye çıktığını, yaralı sayısının da 33 olduğunu duyurdu.

        Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aksaray merkez ilçe E-90 karayolu üzerinde, Balıkesir'den Kapadokya bölgesine seyir halinde bulunan ve içerisinde 2 şoför, 1 rehber ve 41 yolcunun bulunduğu tur otobüsü yoldan çıkarak devrilmiştir. Kazada maalesef 7 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2 vatandaşımız ağır olmak üzere 33 vatandaşımız da yaralanmıştır. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

        KAZANIN GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

        Bakan Yerlikaya, kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsünü de paylaştı. Görüntüde, otobüsün hızla ilerlerken kontrolden çıkarak devrildiği görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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