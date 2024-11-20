TIR'da 110 kilo skunk ele geçirildi; 2 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmaniye üzerinden Aksaray'a yüklü miktarda uyuşturucu getirileceğini tespit etti. Takibe alınan TIR, Aksaray girişinde durduruldu. TIR'ın dorse kısmında narkotik köpeğinin gıda malzemeleri arasında bulunan çuvallara tepki vermesi sonrası ekipler çuvalları açtı. Aramada, 110 kilo 700 gram skunk ele geçirildi. Sürücü H.A. (30) ve A.A.K. (43) uyuşturucu madde naklettikleri suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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