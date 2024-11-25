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        Kendini yakmaya kalkışan kadına psikolojik destek

        AKSARAY'da eşi tarafından aldatıldığını öne sürüp üzerine benzin dökerek kendini yakmaya çalışan Afganistan uyruklu Zakire T'ye (31), Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından psikolojik destek verilmeye başlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 12:33 Güncelleme: 25.11.2024 - 12:35
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        Kendini yakmaya kalkışan kadına psikolojik destek
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        AKSARAY’da eşi tarafından aldatıldığını öne sürüp üzerine benzin dökerek kendini yakmaya çalışan Afganistan uyruklu Zakire T’ye (31), Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından psikolojik destek verilmeye başlandı.

        Olay, 23 Kasım saat 18.00 sıralarında Hacı Hasanlı Mahallesi Ulu Camii önünde meydana geldi. Afganistan uyruklu 4 çocuk annesi Zakire T., eşi tarafından aldatıldığı gerekçesiyle üzerine benzin dökerek kendini yakmak istedi. Vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada üzerine döktüğü benzinin kokusundan etkilenen Zakire T., vatandaşlar tarafından eyleminden vazgeçirildi. Zakire T., sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne polis eşliğinde götürüldü. Tedavisinin ardından hastanede temiz kıyafet giydirilen kadının, polis ekiplerine kocasının yurt dışında olduğunu ve kendisini aldattığını söylediği öğrenildi.

        Tedavisinin ardından taburcu edilen Zakire T.'ye, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından psikolojik destek verilmeye başlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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