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        Otomobilin yolcu otobüsüne çarptığı kaza kamerada

        AKSARAY'da yolcu otobüsüne çarpan otomobilin sürücüsü Yiğit Abay'ın (23) hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 11:25 Güncelleme: 30.11.2024 - 11:30
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        Otomobilin yolcu otobüsüne çarptığı kaza kamerada
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        AKSARAY'da yolcu otobüsüne çarpan otomobilin sürücüsü Yiğit Abay'ın (23) hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi terminal çıkışında meydana geldi. Yiğit Abay (23) yönetimindeki 68 AEC 595 plakalı otomobil, terminalden çıkan Van- Fethiye seferini yapan Yılmaz Bahcı (63) yönetimindeki 34 GDJ 55 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Yiğit Abay'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yolcu otobüsünde yaralanan Ebru Kaya Türker (26) de ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bu arada kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Yiğit Abay'ın kullandığı ve hızlı olduğu belirtilen otomobil, terminalden çıkan yolcu otobüsüne çarpıp, savruluyor.

        İfadesi alınan otobüs şoförü Yılmaz Bahcı serbest bırakılırken, otopsi işlemleri tamamlanan Abay'ın bugün Aksaray'da defnedilmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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