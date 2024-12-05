Okuldan kablo çalan şüpheli, tutuklandı

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 28 Kasım'da Hürriyet Mahallesi'ndeki okuldan kablo çalınmasına ilişkin çalışma başlattı. Okulun güvenlik kamera kayıtlarından şüphelinin aynı mahallede oturan Okan Kasımoğlu olduğu belirlendi. Kasımoğlu, düzenlenen operasyonla evinde yakalandı. Şüphelinin çaldığı kabloları sattığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kasımoğlu, mahkemece tutuklandı. Diğer yandan kablo hırsızlığı, güvenlik kamerasına yansıdı.

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