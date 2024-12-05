Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Okuldan kablo çalan şüpheli, tutuklandı

        AKSARAY'da girdiği okuldan kablo çaldığı tespit edilen Okan Kasımoğlu (22), yakalanıp, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 12:50 Güncelleme: 05.12.2024 - 12:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Okuldan kablo çalan şüpheli, tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AKSARAY'da girdiği okuldan kablo çaldığı tespit edilen Okan Kasımoğlu (22), yakalanıp, tutuklandı.

        Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 28 Kasım'da Hürriyet Mahallesi'ndeki okuldan kablo çalınmasına ilişkin çalışma başlattı. Okulun güvenlik kamera kayıtlarından şüphelinin aynı mahallede oturan Okan Kasımoğlu olduğu belirlendi. Kasımoğlu, düzenlenen operasyonla evinde yakalandı. Şüphelinin çaldığı kabloları sattığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kasımoğlu, mahkemece tutuklandı. Diğer yandan kablo hırsızlığı, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hamamda karbonmonoksit faciası! Can kayıpları var!
        Hamamda karbonmonoksit faciası! Can kayıpları var!
        Yılmaz'dan asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması
        Yılmaz'dan asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması
        Sahte içkiden can kaybı 22'ye yükseldi!
        Sahte içkiden can kaybı 22'ye yükseldi!
        Çevre Bakanlığı'ndan konum vergisi açıklaması
        Çevre Bakanlığı'ndan konum vergisi açıklaması
        Muhalifler Hama kent merkezine girdi
        Muhalifler Hama kent merkezine girdi
        TIMSS 2023’te Türkiye sıralamasını yükseltti
        TIMSS 2023’te Türkiye sıralamasını yükseltti
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        Bitcoin kazancı 333 milyon doları aştı
        Bitcoin kazancı 333 milyon doları aştı
        Icardi'nin ses kaydı sızdırıldı
        Icardi'nin ses kaydı sızdırıldı
        F.Bahçe'den Firmino bombası!
        F.Bahçe'den Firmino bombası!
        Huzurevinde 3 kişiyi öldürmüştü! O anları anlattı!
        Huzurevinde 3 kişiyi öldürmüştü! O anları anlattı!
        "Evli - çocuklu - mutlu" imajı çizdi
        "Evli - çocuklu - mutlu" imajı çizdi
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Savunmada kurgu değişiyor!
        Savunmada kurgu değişiyor!
        Eşini uykuda öldüren dede kan dondurdu!
        Eşini uykuda öldüren dede kan dondurdu!
        Dünyanın en izole 8 adası!
        Dünyanın en izole 8 adası!
        Çiğ köftecideki tacizci yakalandı!
        Çiğ köftecideki tacizci yakalandı!
        HTŞ: Halep'i devretmeye hazırız
        HTŞ: Halep'i devretmeye hazırız
        Meksika'dan ABD'ye insan seli
        Meksika'dan ABD'ye insan seli
        "Kapadokya'nın atmosferi ruhumu okşadı"
        "Kapadokya'nın atmosferi ruhumu okşadı"

        Benzer Haberler

        Aksaray'da bahçe teline takılan Anadolu yaban koyunu kurtarıldı
        Aksaray'da bahçe teline takılan Anadolu yaban koyunu kurtarıldı
        İki hafta önce ameliyat olduğu boğazı kanlar içinde, binanın önünde ölü bul...
        İki hafta önce ameliyat olduğu boğazı kanlar içinde, binanın önünde ölü bul...
        Aksaray'da eski kayınpederini silahla yaralayan zanlı tutuklandı
        Aksaray'da eski kayınpederini silahla yaralayan zanlı tutuklandı
        Aksaray'da eski kayınpederini silahla yaralayan zanlı yakalandı
        Aksaray'da eski kayınpederini silahla yaralayan zanlı yakalandı
        Boşandığı eşinin babasını vurdu
        Boşandığı eşinin babasını vurdu
        Adayları, sınava girmeden ehliyet sahibi yapan 'Joker' şebekesi çökertildi
        Adayları, sınava girmeden ehliyet sahibi yapan 'Joker' şebekesi çökertildi