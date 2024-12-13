Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        11 yıl hapisle aranan hükümlü, bazanın içinde saklanırken yakalandı

        AKSARAY'da 'Hırsızlık' suçundan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Çapan Özkaraca (31), yatak odasında saklandığı bazanın içinde yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 11:56 Güncelleme: 13.12.2024 - 12:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        11 yıl hapisle aranan hükümlü, bazanın içinde saklanırken yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AKSARAY'da 'Hırsızlık' suçundan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Çapan Özkaraca (31), yatak odasında saklandığı bazanın içinde yakalandı.

        Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 49 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, 150 polis eşliğinde 49 adrese operasyon düzenlendi. Hakkında 'Hırsızlık' suçundan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Çapan Özkaraca (31), yatak odasında saklandığı bazanın içinde yakalandı. Özkara, kendisini yakalayan polislere de gülümseyerek, "Beni nasıl buldunuz" dedi. O anlar, polis kamerası tarafından kaydedildi. Gözaltına alınan 49 şüpheliden aralarında Özkaraca'nın da bulunduğu 22 kişi tutuklanırken, 27 kişi hakkında adli işlemler sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı
        Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        İsrail Suriye'de işgal ettiği tampon bölgede "aylarca kalacak"
        İsrail Suriye'de işgal ettiği tampon bölgede "aylarca kalacak"
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Trump'ın fonundan 3 kripto paraya yatırım
        Trump'ın fonundan 3 kripto paraya yatırım
        Sokak hayvanları düzenlemesinde yönetmelik yayınlandı
        Sokak hayvanları düzenlemesinde yönetmelik yayınlandı
        Dünyaca ünlü markanın milyonlarca termosu geri çağrıldı
        Dünyaca ünlü markanın milyonlarca termosu geri çağrıldı
        Kura şansı bizimle olsun!
        Kura şansı bizimle olsun!
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Annenin uygunsuz görüntüleri ortaya çıkmıştı! Velayeti alan baba oğluna kavuştu
        Annenin uygunsuz görüntüleri ortaya çıkmıştı! Velayeti alan baba oğluna kavuştu
        Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne?
        Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne?
        En güçlü kadınlar
        En güçlü kadınlar
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Makul sonuç"
        "Makul sonuç"
        Nişanlısı çok ünlü biri çıktı
        Nişanlısı çok ünlü biri çıktı
        Kahreden olay! Anne ve çocukları ölü bulundu
        Kahreden olay! Anne ve çocukları ölü bulundu
        Gökyüzünde 2024'ün son şöleni
        Gökyüzünde 2024'ün son şöleni
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        Kendisi yok paylaşımı çok
        Kendisi yok paylaşımı çok

        Benzer Haberler

        Aksaray'da sahte alkol operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Aksaray'da sahte alkol operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Torunu ile tartışan kişileri ayırmak istedi; pompalı tüfekle yaralandı
        Torunu ile tartışan kişileri ayırmak istedi; pompalı tüfekle yaralandı
        Aksaray Üniversitesi'nde "Yapay Genel Zekaya Giden Yol" konferansı yapıldı
        Aksaray Üniversitesi'nde "Yapay Genel Zekaya Giden Yol" konferansı yapıldı
        Ramazan, kayınvalidesinin 20 bin TL borcu için öldürülmüş
        Ramazan, kayınvalidesinin 20 bin TL borcu için öldürülmüş
        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
        Aksaray'daki silahlı kavgada yaralanan kişi hastanede öldü
        Aksaray'daki silahlı kavgada yaralanan kişi hastanede öldü