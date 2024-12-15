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        Yavuz Ağıralioğlu: Biz, milletin geleceğini kolluyoruz

        ANAHTAR Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Bir siyasi münakaşaya başlamıyoruz.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 20:47 Güncelleme: 15.12.2024 - 20:50
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        Yavuz Ağıralioğlu: Biz, milletin geleceğini kolluyoruz
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        ANAHTAR Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, “Bir siyasi münakaşaya başlamıyoruz. Bir siyası pozisyon kollamıyoruz. Biz, milletin geleceğini kolluyoruz." diyerek ay yıldız ve al bayrak mesuliyeti taşıdıklarını söyledi.

        A Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Aksaray'da partisinin merkez ilçe başkanlık binasının açılış törenine katıldı. Törende konuşan Yavuz Ağıralioğlu, "Bir siyası pozisyon kollamıyoruz. Biz, milletin geleceğini kolluyoruz. Partimiz ve rozetimizde var, ama ay-yıldız, al bayrak mesuliyeti taşıyoruz. Ayırmadan, kayırmadan bütün memleketi sevebilme hassasiyetimiz var. Devletin başına fakire, fukaraya artık konuşulma ihtiyacı duyulmayan bir memleketin bolluğu ve bereketi yönetebilecek maharet gelecek. Omuzlarımıza milletimizin yüklediği mesuliyetle yeniden yola çıktık. Beklediklerini bulamamış, buldukları kendine yetmediği için bundan daha fazlasını bulabileceği bir milletin önündeyim” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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