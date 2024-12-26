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        Öldürülesiye dövülen Azize, yol kenarında bulundu

        AKSARAY'da öldürülesiye dövülüp kanlar içinde yol kenarına bırakılan Azize K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 13:27 Güncelleme: 26.12.2024 - 13:30
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        Öldürülesiye dövülen Azize, yol kenarında bulundu
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        AKSARAY’da öldürülesiye dövülüp kanlar içinde yol kenarına bırakılan Azize K. (23) hastaneye kaldırıldı.

        Olay, saat 01.00 sıralarında Aksaray-Ankara kara yolunun 45'inci kilometresinde Ağaçören kavşağı yakınlarında meydana geldi. Mola vermek için duran TIR şoförü, yol kenarında kanlar içinde yatan kadını görüp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dövüldüğü, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı anlaşılan kadın, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

        Olayın ardından çalışma başlatan jandarma, konuşacak durumda olmayan kadının, parmak izi incelemesi sonucu 10 suçtan kaydı olan Düzce nüfusuna kayıtlı Azize K. olduğunu belirledi. Ekipler, Azize K.'yi öldüresiye dövüp yol kenarına bırakan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışmasını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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