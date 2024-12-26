Öldürülesiye dövülen Azize, yol kenarında bulundu

AKSARAY’da öldürülesiye dövülüp kanlar içinde yol kenarına bırakılan Azize K. (23) hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Aksaray-Ankara kara yolunun 45'inci kilometresinde Ağaçören kavşağı yakınlarında meydana geldi. Mola vermek için duran TIR şoförü, yol kenarında kanlar içinde yatan kadını görüp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dövüldüğü, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı anlaşılan kadın, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.