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        Tartıştığı babasını bıçakla ağır yaraladı

        AKSARAY'da S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 11:57 Güncelleme: 06.01.2025 - 12:00
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        Tartıştığı babasını bıçakla ağır yaraladı
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        AKSARAY’da S.K. (46), tartıştığı babası Mehmet Kurt’u (70), bucakla ağır yaraladı. Gözaltına alınıp, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K., "Sarhoştum hatırlamıyorum” dedi.

        Olay, dün saat 15.00 sıralarında Ereğlikapı Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Kurt, oğlu S.K.’nin evine gitti. Bir süre sonra taraflar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine alkollü S. K. babasını karnından bıçakladı. Kurt, kanlar içinde yere yığıldı. Komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Mehmet Kurt, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada cerrahi yoğun bakımda tedaviye alınan Kurt’un sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Gözaltına alınan ve sabah saatlerinde adliye sevk edilen S.K., basın mensuplarının ‘Pişman mısınız’ sorusunu, “İnsan pişman olmaz mı? İsteyerek babasına bıçaklar mı? Sarhoştum hatırlamıyorum” diye yanıtladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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