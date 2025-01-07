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        Minibüsle, otomobil çarpıştı: Baba ve kızı öldü, 2 yaralı

        AKSARAY'da minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü çifti Harun Güzyurdu (70) ve kızı Gonca Güzyurdu (12) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 20:33 Güncelleme: 07.01.2025 - 20:35
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        Minibüsle, otomobil çarpıştı: Baba ve kızı öldü, 2 yaralı
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        AKSARAY'da minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü çifti Harun Güzyurdu (70) ve kızı Gonca Güzyurdu (12) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

        Kaza, saat 18.00 sıralarında Bağlıkaya beldesi girişi kavşağında meydana geldi. Ortaköy- Aksaray arasında sefer yapan ve içinde 1 yolcunun bulunduğu Mehmet Demir (39) yönetimindeki 68 ABD 220 plakalı minibüs, kavşakta Harun Güzyurdu yönetimindeki 50 EC 603 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü 8 çocuk babası Harun Güzyurdu ve kızı Gonca Güzyurdu öldü, minibüs sürücüsü Demir ve araçta bulunan, kimliği belirlenemeyen yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı 2 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Otomobilde sıkışarak ölen baba ve kızının cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Ardından otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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