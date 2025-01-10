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        Otomobil ile çarpışan motosikletin kasksız sürücüsü öldü

        AKSARAY'da otomobille çarpışan motosikletin kasksız sürücüsü, 2 çocuk babası Erdem Tosun (30) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 10:46 Güncelleme: 10.01.2025 - 10:50
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        Otomobil ile çarpışan motosikletin kasksız sürücüsü öldü
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        AKSARAY'da otomobille çarpışan motosikletin kasksız sürücüsü, 2 çocuk babası Erdem Tosun (30) hayatını kaybetti.

        Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Gülağaç ilçesi girişinde meydana geldi. Muhammed A. (35) yönetimindeki 68 AEE 007 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Erdem Tosun'un kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, başında kask olmayan 2 çocuk babası Erdem Tosun'un yaşamını yitirdiği belirledi. Tosun'un cansız bedeni otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Muhammed A. gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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