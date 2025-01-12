Kuzeyboru - VakıfBank: 0-3
SALON:AksarayHAKEMLER: İsmail Yıldırım, Ahmet ÇenesizKUZEYBORU: Dimitrova, Gamze Kılıç, Janset Cemre Erkul, Ayşe Çürük, Lazareva, Kurilo (Dilek Kınık Ekşi, Aleyna Sevim)VAKIFBANK: Xinyue, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Van Ryk, Derya Cebecioğlu (Ayça Aykaç, Bosetti)SETLER: 22-25, 18-25, 21-25SÜRE: 94 dakikaSultanlar Ligi'nin 15'inci hafta mücadelesinde Kuzeyboru, sahasında ağırladığı VakıfBank'a 3-0 mağlup oldu.
SALON:Aksaray
HAKEMLER: İsmail Yıldırım, Ahmet Çenesiz
KUZEYBORU: Dimitrova, Gamze Kılıç, Janset Cemre Erkul, Ayşe Çürük, Lazareva, Kurilo (Dilek Kınık Ekşi, Aleyna Sevim)
VAKIFBANK: Xinyue, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Van Ryk, Derya Cebecioğlu (Ayça Aykaç, Bosetti)
SETLER: 22-25, 18-25, 21-25
SÜRE: 94 dakika
Sultanlar Ligi’nin 15'inci hafta mücadelesinde Kuzeyboru, sahasında ağırladığı VakıfBank’a 3-0 mağlup oldu.
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