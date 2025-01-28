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        Komşusu imamı dövüp, telle boğmaya kalkıştı

        AKSARAY'da Mehmet C.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 11:32 Güncelleme: 28.01.2025 - 11:35
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        Komşusu imamı dövüp, telle boğmaya kalkıştı
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        AKSARAY’da Mehmet C. (37), üst komşusu imam Muhammed Aygün’ü (38) dövüp, iddiaya göre telle boğmaya çalıştı. Aygün yaralanırken, gözaltına alınan Mehmet C., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Olay, dün saat 00.30 sıralarında Bedir Muhtar Mahallesi’nde meydana geldi. Bedir Muhtar Cami imamı Muhammed Aygün, evin zili çalınması üzerine kapıyı açtı. Aygün kapıyı açar açmaz alt kattaki komşusu Mehmet C.’nin saldırısına uğradı. Mehmet C.’nin tekme tokat dövüp, telle boğmaya çalıştığı Muhammed Aygün’ü gürültüyü duyup çıkan komşuları kurtardı. 12 yaşındaki oğlunun gözü önünde saldırıya uğrayan Aygün, kanlar içinde kaldı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Muhammed Aygün ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Aygün tedavisinin ardından taburcu oldu. Saldırgan Mehmet C. ise gözaltına alındı.

        2 YIL ÖNCE UYARDIĞI İÇİN DÖVMÜŞ

        Mehmet C.'nin, 2 yıl önce eşine şiddet uyguladığı, sesleri duyup gelen Muhammed Aygün'ün uyarıda bulunduğu, bu nedenle de ona husumet beslediği belirtildi. Eşinin de birkaç gün önce tartışıp evi terk etmesi üzerine Mehmet C.’nin sinirlenip Aygün’e saldırdığı öne sürüldü. Mehmet C.'ye 2 yıl önce eşinin şikayeti üzerine hakkında uzaklaştırma kararı uygulandığı belirlendi.

        Mehmet C. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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