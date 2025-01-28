İmam, bir gün önce kendisini dövüp telle boğmaya kalkışan komşusunu bıçakladı (2)
BUKEZ İMAM KOMŞUSUNU BIÇAKLADIBugün saat 11.
BUKEZ İMAM KOMŞUSUNU BIÇAKLADI
Bugün saat 11.30 sıralarında taraflar apartmanda karşılaştı. İki komşu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında imam Aygün, komşusu Mehmet Ceylan'ı 2 bıçak darbesiyle sırtından yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kanlar içinde kalan yaralı Mehmet Ceylan, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
'BENİ ÖLDÜRECEKTİ'
Olayın ardından imam Muhammed Aygün, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen Aygün, gazetecilerin 'Niçin bıçakladınız?' sorusuna ''Kendimi savundum. Beni öldürecekti. Daha önce de beni öldürmeye kalkmıştı. Ölmezse yine beni öldürmeye kalkar” dedi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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