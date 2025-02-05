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        Verilen serum sonrası fenalaşıp öldü; oğlu suç duyurusunda bulundu

        AKSARAY'da Sahibe Genç (58), soğuk algınlığı şikayetiyle gittiği özel hastanede verilen serum sonrası fenalaşıp, yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 13:06 Güncelleme: 05.02.2025 - 13:10
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        Verilen serum sonrası fenalaşıp öldü; oğlu suç duyurusunda bulundu
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        AKSARAY’da Sahibe Genç (58), soğuk algınlığı şikayetiyle gittiği özel hastanede verilen serum sonrası fenalaşıp, yaşamını yitirdi. Annesinin ölümüne ilişkin hastane ve görevli doktorlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunan Ercan Genç, “Serum bitene kadar biz annemle konuştuk, şakalaştık. Annem ‘Serum bitince beni eve götür’ dedi. Ben de yetkililere annemi götüreceğimi söyledim. Annem soluksuz kalarak bağıra bağıra gözümüzün önünde can verdi” dedi.

        Sahibe Genç, 23 Ocak günü saat 21.00 sıralarında soğuk algınlığı şikayetiyle özel bir hastaneye gitti. Burada serum verilen Genç, bir süre sonra fenalaştı. Doktorların müdahale ettiği 5 çocuk annesi Sahibe Genç, tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Olayın ardından Genç’in oğlu Ercan Genç, savcılığa gidip suç duyurusunda bulundu.

        Rahatsızlanınca annesini özel bir hastaneye götürdüğünü belirten Ercan Genç, “Annemin tansiyonu ölçüldü, tansiyonu yüksek çıktı. Tansiyonu dengelensin diye dilaltı ilaç verildi. ‘Tansiyon dengelensin bir serum takalım’ dediler. Tansiyon dengelenmeden anneme serum takıldı. Ben de şaşırdım. Görevli ‘birazdan geçer, bir şey olmaz’ dedi. Ben de doktordur, işine karışmak istemedim. Serum bitene kadar biz annem ile konuştuk ve şakalaştık. Annem serum bitince ‘beni eve götür’ dedi. Ben de hemşireye annemi çıkartın, götüreceğim dedim. Kamera kayıtları mevcut. Dışarıya çıkıp arabayı çalıştırdım, kaloriferi açıp tekrar içeri girdim. Annem fenalaşmış ve ağzı şişmiş, yüzü morarmaya başladı ve gözleri büyümeye başlayarak karnı şişti. Ben ‘Serumu kapatın, bu serumdan oldu’ dedim. İzin vermediler. Annem soluksuz kalarak bağıra bağıra gözümüzün önünde can verdi. Şikayetçi ve davacıyım. Adaletten bu konuda ne yapılması gerekiyorsa onun yapılması istiyorum. Hepimiz şu anda perişan durumdayız. Hastane sahibi evimize gelerek başsağlığı dileklerinde bulundu. Adli Tıp sonuçları şu anda çıkmadı, çıkmasını bekliyoruz. Ondan sonra netleşecek. Biz de bu olayda ne gerekiyorsa kanunlar çerçevesinde hakkımızı arayacağız” dedi.

        HASTANE: SERUM ALERJİK REAKSİYONA NEDEN OLDU

        DHA’ya açıklama yapan bir hastane yetkilisi ise ilk belirlemelere göre serumun alerjik reaksiyona neden olduğunu ifade ederek “Otopsi sonucu kesin ölüm nedeni ortaya çıkacaktır. Adli süreç devam ediyor” dedi.

        Suç duyurusu üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturmanın da sürdüğü öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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