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        Kar yağışını izlemek isterken pencereden düşen eski başkan öldü

        AKSARAY'ın Gülağaç ilçesinde evinin penceresinden düşen eski belediye başkanı Sabri Pamuk (84) yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 13:09 Güncelleme: 05.02.2025 - 13:15
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        Kar yağışını izlemek isterken pencereden düşen eski başkan öldü
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        AKSARAY’ın Gülağaç ilçesinde evinin penceresinden düşen eski belediye başkanı Sabri Pamuk (84) yaşamını yitirdi. Pamuk'un kar yağışını izlemek isterken dengesini kaybedip, düştüğü öğrenildi.

        Olay, saat 02.00 sıralarında Bekarlar köyünde meydana geldi. Müstakil evinin penceresinden kar yağışını izlemek için dışarıya bakarken dengesini kaybeden Sabri Pamuk, 4,5 metre yükseklikten düşüp yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Pamuk, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Sabri Pamuk doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Sabri Pamuk’un cenazesi aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

        7 çocuk babası Sabri Pamuk’un, 1994 yılında o dönem kasaba olan Bekarlar’ın belediye başkanlığını yaptığı öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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