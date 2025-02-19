'Dur' ihtarına uymayıp, kaza yapan 16 yaşındaki sürücü babasını aradı: Kafam kanıyor, hemen buraya gel

AKSARAY’da polisin 'dur' ihtarına uymayan 16 yaşındaki sürücü M.E.K.’nın kullandığı otomobil, hafif ticari araca çarptı. 1’i ağır 4 kişinin yaralandığı kaza sonrası ambulansta cep telefonu ile babasıyla konuşan M.E.K., ''Baba, kafam kanıyor. Hemen buraya gel. Çarptığım adamda bir şey yok'' dedi.

Olay, saat 21.30 sıralarında Paşacık Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarında, kavşakta meydana geldi. Denetim yapan polis ekipleri, M.E.K. yönetimindeki 68 AAN 040 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. M.E.K. polisin dur ihtarına uymayıp, kaçmaya başladı. Polis ekipleri, içerisinde sürücüyle birlikte 3 kişinin bulunduğu otomobili takibe aldı. M.E.K. yönetimindeki otomobil, kaçış sırasında, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Emre Uslu (26) yönetimindeki 68 ABV 545 hafif ticari araca çarptı. Kazada M.E.K., yanında bulunan İ.Ç. (16) ve A.Ç. ile hafif ticari aracın sürücüsü Emre Uslu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılardan İ.Ç., itfaiye ekibinin müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralı 4 kişi, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AMBULANSTA BABASINI ARADI

Öte yandan yaralılardan sürücü M.E.K., ambulansta olduğu sırada cep telefonuyla ağabeyini arayıp, telefonu babasına vermesini isteyerek, gözyaşları içinde ''Baba, kafam kanıyor. Hemen buraya gel. Çarptığım adamda bir şey yok'' dedi.

Tedaviye alınan yaralılardan İ.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.