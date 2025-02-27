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        Yangında evde mahsur kaldı, polis kapıyı kırıp kurtardı

        AKSARAY'da evde yaktığı sobanın devrilmesiyle çıkan yangında mahsur kalan Harun Ulusoy'u (27), polis ekipleri kapıyı kırıp içeri girerek kurtardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 09:45 Güncelleme: 27.02.2025 - 09:50
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        Yangında evde mahsur kaldı, polis kapıyı kırıp kurtardı
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        AKSARAY’da evde yaktığı sobanın devrilmesiyle çıkan yangında mahsur kalan Harun Ulusoy’u (27), polis ekipleri kapıyı kırıp içeri girerek kurtardı.

        Büyük Bölcek Mahallesi 2401'inci Sokak'taki 3 katlı binanın 1'inci katında oturan Harun Ulusoy, odasında ısınmak için kömür sobasını yakıp uyudu. Saat 04.30 sıralarında ise sobanın devrilmesi sonucu, odadaki eşyalar tutuştu. Bu sırada diğer odada uyuyan ağabeyi Hamza Ulusoy (30) duman kokusu nedeniyle uyandığında, kardeşinin odasında yükselen alevleri fark etti. İhbarla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, kilitli olan oda kapısını kırıp içeride mahsur kalan Harun Ulusoy'u kurtardı. Vücudunda hafif yanıklar oluşan ve dumandan etkilendiği belirlenen Ulusoy, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hamza Ulusoy ise olay yerinde bekletilen ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi. Alevler ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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