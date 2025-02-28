Üniversitede yabancı öğrencilerden festival havasında kaynaşma etkinliği

AKSARAY Üniversitesi’nde (ASÜ) yabancı uyruklu öğrenciler festival havasında tanışma ve kaynaşma etkinliği düzenledi.

Aksaray Üniversitesi’nde (ASÜ), danışmanlığını öğretim görevlisi Oğuzhan Demiray’ın yaptığı ASÜ Kamera Sahne Topluluğu tarafından organize edilen ‘Uluslararası Öğrencilerin Aksaray’a Entegre Süreci’ başlıklı etkinlik güzel görüntülere sahne oldu. Gençlik Spor Bakanlığı Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) ile Aksaray Üniversitesi’nin destekleriyle hazırlanan programda, farklı ülkelerden gelen öğrenciler bir dizi etkinlik düzenledi. Kırgızistanlı öğrencinin kopuz dinletisiyle başlayan etkinlikler, yöresel kıyafet defilesiyle devam etti. Defilede öğrenciler ülkelerine özgü birbirinden renkli yöresel kıyafetleriyle sahne aldı. Defilenin ardından Türkmenistanlı öğrenciler yörelerine özgü dans gösterisi yaptı. Etkinliğin sonunda öğrenciler kendi yörelerine özgü lezzetleri ikram etti.

‘ÖĞRENCİLERİMİZ DOĞU’DAN, BATI’YA ADİL BİR DÜNYADA YAŞAMAK İSTİYOR’

Etkinlikte konuşan ASÜ Kamera Sahne Topluluğu Danışmanı Oğuzhan Demiray, “Uluslararası öğrencilerimizin her biri kendi kültürlerini ve bakış açılarını buraya getirdiler. Bu zenginliği hep birlikte hissettik. Doğu’dan, Batı’ya adil bir dünyada yaşamak istediklerini burada belirttiler. Bizim ülkemiz de mazlumların umudu olarak bu düstura hizmet etmektedir. Anadolu irfanı sizlere, burada sıcak bir yuva kurmanız için gerekli hassasiyeti gösteriyor. Bugün zenginliklerimizi sergileyeceğiniz performansla bize yaşattınız. Yüzyıllar boyu bu coğrafyada var olan atalarımız sizlere çok uzak değil” dedi.

‘AMACIMIZ SANAT YOLUYLA KENDİMİZİ TANITMAK’

ASÜ Kamera Sahne Topluluğu Başkanı İletişim Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Ugandalı Osama Muks “Bizim topluluğumuz dans ve dram topluluğu. Amacımız sanat yoluyla kendimizi anlatmaktır. Aslında Anadolu’dan Doğu’ya, Doğu’dan, Ege’ye, Ege’den Karadeniz'e gitmek bile bizim için entegrasyondur. Bu yüzden herkesi etkileyecek bir grubumuz olduğu için bizde bu yola girdik. Bu projeye Gençlik Spor Bakanlığı’nın başlattığı ÜNİDES ve Aksaray Üniversitesi destek verdi. Destek olmasaydı yine yapardık, ama böyle renkli bir etkinlik olmazdı. Topluluğumuza da yaklaşık 10-15 ülkeden katılım sağlandı. Bunu burada canlı olarak gördük. Türkiye bizim ikinci vatanımız oldu” diye konuştu.