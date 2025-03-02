Kuzeyboru - Bahçelievler Belediyespor: 0-3
SALON:AksarayHAKEMLER: Tuncay Kandemir, Ahmet ÇenesizKUZEYBORU: Dimitrova, Gamze Kılıç, Güldeniz Önal, Ayşe Çürük, Lazareva, Janset Cemre Erkul (Dilek Kınık Ekşi, Aleyna Sevim, Liray Akpınar, Buket Gülübay, Yaren Işık)BAHÇELİEVLER BELEDİYESPOR : Inneh, Özge Nur Çetiner, Buse Ünal, Czyrnianska, Ceren Nur Domaç, Baird (Sema Nur Doluca, Merve İzbilir, Merve Tanyel)SETLER: 20-25, 18-25, 14-25SÜRE: 90 dakikaVoleybol Sultanlar Ligi'nin 23'üncü haftasında Kuzeyboru, sahasında ağırladığı Bahçelievler Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu.
SALON:Aksaray
HAKEMLER: Tuncay Kandemir, Ahmet Çenesiz
KUZEYBORU: Dimitrova, Gamze Kılıç, Güldeniz Önal, Ayşe Çürük, Lazareva, Janset Cemre Erkul (Dilek Kınık Ekşi, Aleyna Sevim, Liray Akpınar, Buket Gülübay, Yaren Işık)
BAHÇELİEVLER BELEDİYESPOR : Inneh, Özge Nur Çetiner, Buse Ünal, Czyrnianska, Ceren Nur Domaç, Baird (Sema Nur Doluca, Merve İzbilir, Merve Tanyel)
SETLER: 20-25, 18-25, 14-25
SÜRE: 90 dakika
Voleybol Sultanlar Ligi’nin 23'üncü haftasında Kuzeyboru, sahasında ağırladığı Bahçelievler Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu.
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