Aksaray'da sağanak ve dolu; 12 aracın karıştığı zincirleme kazada 10 kişi yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Ankara- Niğde Otoyolu Ortaköy mevkisinde meydana geldi. Kentte başlayan şiddetli dolu ve sağanak nedeniyle görüş mesafesi düşüp, yol kayganlaşırken, 12 araç zincirleme kazaya karıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 10 kişi, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, bir süre trafiğe kapanan yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

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