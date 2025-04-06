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        Küfürleşme kavgası: 1 yaralı

        AKSARAY'da küfürleşme nedeniyle çıkan kavgada Ömür S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 13:19 Güncelleme: 06.04.2025 - 13:25
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        Küfürleşme kavgası: 1 yaralı
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        AKSARAY’da küfürleşme nedeniyle çıkan kavgada Ömür S. (22) tarafından 3 yerinden bıçaklanan Nevzat Özdemir (69) yaralandı.

        Olay, dün saat 23.30 sıralarında Kurtuluş Mahallesi Kurtuluş kavşağında meydana geldi. Yolda karşılaşan Nevzat Özdemir ile Ömür S. arasında küfürleşme yaşandı. Ömür S., Özdemir'e yumrukla, sonra da bıçakla saldırdı. Karın, bacak ve kolundan yaralanan Özdemir, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Nevzat Özdemir, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ömür S. de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Olayla ilgili inceleme sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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