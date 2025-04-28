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        Oğlunu odayı kilitledi, eşini öldürüp intihar etti

        AKSARAY'da emekli astsubay Cesur Bulanık (46), evde yaşanan tartışma sırasında oğlu Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 20:26 Güncelleme: 28.04.2025 - 20:30
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        Oğlunu odayı kilitledi, eşini öldürüp intihar etti
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        AKSARAY’da emekli astsubay Cesur Bulanık (46), evde yaşanan tartışma sırasında oğlu Y.T.B.'yi (14) odaya kilitledikten sonra eşi Nazmiye Bulanık'ı (45) tabanca öldürüp, intihar etti.

        Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Şeh Hamit Mahallesi 3300 Sokak'ta 3 katlı binanın 1’inci katında meydana geldi. Cesur Bulanık, belirlenemeyen nedenle eşi Nazmiye Bulanık'la tartışmaya başladı. Yaşanan gerginlik sırasında tartışmaya şahit olan oğlu Y.T.B.'yi odasına kilitleyen Cesur Bulanık, tabanca ile eşi Nazmiye Bulanık'a ateş ederek göğsünden yaraladı. Ardından tabancanın namlusunu başına dayayıp ateş etti. Silah sesini duyan Y.T.B., 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp yardım istedi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Pencereden eve giren ekipler, çifti kanlar içinde buldu.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nazmiye Bulanık'ın hayatına kaybettiği, ağır yaralı olduğu belirlenen Cesur Bulanık ise Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Cesur Bulanık, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Silah sesini duyup şok geçiren Y.T.B. ise ekipler tarafından sakinleştirilip Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Ailenin beslediği kedisi ise balkonun kenarında bekledi.

        Çiftin, yaklaşık 6 ay önce Aksaray'a taşındığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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