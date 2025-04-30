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        Otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü öldü

        AKSARAY'da otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü Hasan Elik (56) öldü, otomobil sürücüsü Ramazan Sanlav (22) ise yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 21:15 Güncelleme: 30.04.2025 - 21:15
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        Otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü öldü
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        AKSARAY'da otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü Hasan Elik (56) öldü, otomobil sürücüsü Ramazan Sanlav (22) ise yaralandı.

        Kaza, saat 16.30 sıralarında Eskil ilçesi Merkez Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde meydana geldi. Ramazan Sanlav yönetimindeki 68 EP 172 plakalı otomobil, Hasan Elik yönetimindeki elektrikli bisikletle çapıştı. Başında kask olmayan Hasan Elik, çarpmanın şiddetiyle yol kenarına savrularak ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan 3 çocuk babası Elik doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı, otomobil sürücüsü Sanlav’ın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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