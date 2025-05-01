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        Dini nikahla yaşadığı kadını dövüp bıçaklayan şüpheli yakalandı

        AKSARAY'da dini nikahla birlikte yaşadığı Tuğba K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 15:03 Güncelleme: 01.05.2025 - 15:03
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        Dini nikahla yaşadığı kadını dövüp bıçaklayan şüpheli yakalandı
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        AKSARAY'da dini nikahla birlikte yaşadığı Tuğba K.’yi (39) dövüp, bacağından ve kolundan bıçaklayarak kaçan Emre Can A. (29) yakalandı.

        Olay, dün saat 07.30 sıralarında Ereğlikapı Mahallesi 1415’inci Sokak'ta 3 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Emre Can A. ile dini nikahla birlikte yaşadığı Tuğba K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönerken, Emre Can A., Tuğba K’yi önce dövdü daha sonra ise sağ bacağından ve kolundan bıçaklayarak kaçtı. Tuğba K.’nin ilk eşinden olan oğlu M.Ç., gürültüyü duyup odaya geldiğinde annesini kanlar içinde buldu. M.Ç., annesinin telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp yardım istedi.

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen polis ekipleri, kanlar içindeki Tuğba K.’yi ağlarken buldu. Tuğba K., oğlu M.Ç. ile birlikte ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Emre Can A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Tedavisi tamamlanan Tuğba K. ise taburcu oldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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