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        Tarlasına kurmak istediği köstebek tabancası patlayınca elinden yaralandı

        AKSARAY'da köstebek tabancasını kurmak isterken elinden yaralanan Nevzat Korkmaz (81), hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 16:54 Güncelleme: 01.05.2025 - 17:00
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        Tarlasına kurmak istediği köstebek tabancası patlayınca elinden yaralandı
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        AKSARAY’da köstebek tabancasını kurmak isterken elinden yaralanan Nevzat Korkmaz (81), hastaneye kaldırıldı.

        Olay, saat 15.00 sıralarında Güzelyurt ilçesi Uzunkaya köyünde meydana geldi. Nevzat Korkmaz tarlasındaki ürünlerine zarar veren köstebek için eline aldığı köstebek tabancasını kurmak istedi. Bu sırada tabanca patladı, çıkan saçmalarla Korkmaz, sol elinden yaralandı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Nevzat Korkmaz ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayı anlatan Korkmaz, “Benim köstebek tüfeğim var. Köstebek için kurarken birden patladı. Elimden ve parmaklarımdan yaralandım” dedi.

        Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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