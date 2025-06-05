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        Arkadaşını, şahitlik yapmayı reddettiği için öldürmüş (2)

        TUTUKLANDIAksaray'da 2 gün önce karıştığı bir kavgayla ilgili şahitlik yapmayı reddettiği gerekçesiyle arkadaşı Veysel Tekin'i boğazına şişe saplayarak öldüren Yaşar Yadır, sevk edildiği mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 19:41 Güncelleme: 05.06.2025 - 19:41
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        Arkadaşını, şahitlik yapmayı reddettiği için öldürmüş (2)
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        TUTUKLANDI

        Aksaray'da 2 gün önce karıştığı bir kavgayla ilgili şahitlik yapmayı reddettiği gerekçesiyle arkadaşı Veysel Tekin'i boğazına şişe saplayarak öldüren Yaşar Yadır, sevk edildiği mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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