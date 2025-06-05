Arkadaşını, şahitlik yapmayı reddettiği için öldürmüş (2)

Aksaray'da 2 gün önce karıştığı bir kavgayla ilgili şahitlik yapmayı reddettiği gerekçesiyle arkadaşı Veysel Tekin'i boğazına şişe saplayarak öldüren Yaşar Yadır, sevk edildiği mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

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