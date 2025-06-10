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        Yolcu gibi otobüse binen komiser, telefonla konuşan şoföre ceza kesti

        AKSARAY'daKurban Bayramı denetimleri kapsamında yolcu gibi otobüse binen sivil trafik komiseri, yol boyunca takip ettiği şoför Eyüp Özkaya'ya 'Araç kullanırken telefonla konuşmak' suçundan 2 bin 167 ceza kesti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 10:58 Güncelleme: 10.06.2025 - 10:58
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        Yolcu gibi otobüse binen komiser, telefonla konuşan şoföre ceza kesti
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        AKSARAY'daKurban Bayramı denetimleri kapsamında yolcu gibi otobüse binen sivil trafik komiseri, yol boyunca takip ettiği şoför Eyüp Özkaya'ya 'Araç kullanırken telefonla konuşmak' suçundan 2 bin 167 ceza kesti.

        Emniyet Genel Müdürlüğü genelgesiyle toplu taşıma araçları ve şehirler arası yolcu otobüslerinde Kurban Bayramı denetimleri kapsamında; Ankara'dan Gaziantep'e giden yolcu otobüsüne sivil kıyafetlerle binen Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görevli kadın komiser, yol boyunca şoför Eyüp Özkaya'nın kural ihlallerini takip etti. Otobüs, Aksaray Şehirlerarası Otogarına geldiğinde şoför Eyüp Özkaya'ya, 'Araç kullanırken telefonla konuşmak' suçunu işlediğini tespit ederek, otogara çağırdığı resmi trafik polisiyle 2 bin 167 para cezası uyguladı.

        'MECBUR KALIP TELEFONU AÇTIM'

        Ceza kesilen Eyüp Özkaya, "Firma cezayı bizden kesiyor. Cezayı ben ödeyeceğim. Telefonu mecbur kaldım açtım. Normalde konuşmam ama önemliydi. Yazıhane yolcu almamız için bizi arıyor, biz de mecbur açıyoruz. Biz de ne yapacağımız şaşırdık" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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