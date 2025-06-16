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        Düştüğü havuzdan çıkarılıp kalp masajıyla hayata döndürülen Asaf, kurtarılamadı

        AKSARAY'da ziyarete gittikleri evin önündeki havuza düşen, sudan çıkarıldıktan sonra duran kalbi yeniden çalıştırılan Asaf Gökkaya (1), kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 10:31 Güncelleme: 16.06.2025 - 10:35
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        Düştüğü havuzdan çıkarılıp kalp masajıyla hayata döndürülen Asaf, kurtarılamadı
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        AKSARAY'da ziyarete gittikleri evin önündeki havuza düşen, sudan çıkarıldıktan sonra duran kalbi yeniden çalıştırılan Asaf Gökkaya (1), kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

        Olay, dün saat 19.00 sıralarında Yanyurt köyünde meydana geldi. Ali ve Fadimana Gökkaya çifti, köydeki akrabaları Ahmet Gökkaya'yı ziyarete gitti. Çiftin oğlu Asaf, oynadığı sırada dengesini kaybedip evin önündeki havuza düştü. Durumu fark eden aile fertleri, çocuğu sudan çıkardı. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle duran kalbi tekrar çalıştırılan Asaf, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Konya'daki Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Asaf Gökkaya, burada yaşam mücadelesini kaybetti.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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