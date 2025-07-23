Anız yangınını söndürmek isterken alevlerin arasında kalan çiftçi öldü
AKSARAY'ın Gülağaç ilçesinde, tarlasında çıkan anız yangınını söndürmek isterken alevlerin arasında kalan çiftçi Ahmet Ünal (79), hayatını kaybetti.
AKSARAY’ın Gülağaç ilçesinde, tarlasında çıkan anız yangınını söndürmek isterken alevlerin arasında kalan çiftçi Ahmet Ünal (79), hayatını kaybetti.
Gülağaç ilçesi Bekarlar köyünde saat 11.00 sıralarında Ahmet Ünal'a ait tarladaki anız, bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Ahmet Ünal da alevleri söndürmek isterken, dumandan etkilenip, yığıldı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlerin arasında kalan Ünal, durumu fark eden oğlu Murat Ünal tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine adrese jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ünal, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ünal'ın cansız bedeni, otopsi için Gülağaç Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Alevler de itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.
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