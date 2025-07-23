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        Anız yangınını söndürmek isterken alevlerin arasında kalan çiftçi öldü

        AKSARAY'ın Gülağaç ilçesinde, tarlasında çıkan anız yangınını söndürmek isterken alevlerin arasında kalan çiftçi Ahmet Ünal (79), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 18:27 Güncelleme: 23.07.2025 - 18:30
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        Anız yangınını söndürmek isterken alevlerin arasında kalan çiftçi öldü
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        AKSARAY’ın Gülağaç ilçesinde, tarlasında çıkan anız yangınını söndürmek isterken alevlerin arasında kalan çiftçi Ahmet Ünal (79), hayatını kaybetti.

        Gülağaç ilçesi Bekarlar köyünde saat 11.00 sıralarında Ahmet Ünal'a ait tarladaki anız, bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Ahmet Ünal da alevleri söndürmek isterken, dumandan etkilenip, yığıldı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlerin arasında kalan Ünal, durumu fark eden oğlu Murat Ünal tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine adrese jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ünal, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ünal'ın cansız bedeni, otopsi için Gülağaç Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Alevler de itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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