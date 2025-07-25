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        Evdeki tartışma sonrası yaralı bulunan Muhammed öldü; kardeşi bıçakladığını itiraf etti/ Yeniden

        AKSARAY'da ekmek almaya gitme tartışması sonrası evlerinin önünde kalbinden bıçakla yaralı halde bulunan Muhammed Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 16:47 Güncelleme: 25.07.2025 - 16:47
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        Evdeki tartışma sonrası yaralı bulunan Muhammed öldü; kardeşi bıçakladığını itiraf etti/ Yeniden
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        AKSARAY'da ekmek almaya gitme tartışması sonrası evlerinin önünde kalbinden bıçakla yaralı halde bulunan Muhammed Y. (16), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Anne Ayten Y. ve kardeşi E.Y. (14) şüphe üzerine gözaltına alındı. Bakkaldan ekmek alıp eve döndüğünde ağabeyini yaralı bulduğunu öne süren E.Y., suçunu itiraf edip, ağabeyini bıçakladığını söyledi.

        Olay, saat 06.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi 4701 Sokak’taki 2 katlı evin giriş katında meydana geldi. Ayten Y., iddiaya göre oğulları Muhammed Y. ve E.Y.'ye kahvaltı için bakkaldan ekmek alıp gelmelerini söyledi. Bunun üzerine aile arasında tartışma yaşandı. Bir süre sonra elinde ekmek bakkaldan dönen E.Y., evlerinin önündeki merdivende ağabeyini kanlar içinde bulduğunu belirtip çevreden yardım istedi. Gürültü duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adresi polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        BIÇAK 15 SANTİMETRE KALBİNE SAPLANMIŞ

        Göğsünden bıçaklandığı anlaşılan Muhammed Y., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Vücuduna 15 santim giren bıçağın kalbine isabet ettiği belirlenen Muhammed Y., doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

        ‘OĞLUM BIÇAĞIN ÜSTÜNE DÜŞTÜ’

        Ayten Y., eve gelen polislere ''Oğlum bıçağın üstüne düştü. Oğlumdan bir haber var mı? Ne olur bana doğruyu söyleyin, oğlum yaşıyor mu?'' dedi. Polis de oğlunun hastanede tedaviye alındığını belirterek Ayten Y.'yi sakinleştirmeye çalıştı.

        'AĞABEYİMİ KANLAR İÇİNDE BULDUM'

        E.Y. de polise, bakkaldan ekmek alıp eve döndüğünde ağabeyini merdivenlerde yaralı bulduğunu söyledi. Ekipler, evde yaptığı incelemede bulaşık makinesinde 2 bıçak buldu. Ayten Y. ve oğlu E.Y., şüphe üzerine gözaltına aldı.

        AĞABEYİNİ BIÇAKLADIĞI ORTAYA ÇIKTI

        Gözaltına alınan E.Y. polis merkezinde suçunu itiraf etti. E.Y.'nin ilk ifadesinde ekmek almaya gitmek için ağabeyi Muhammed Y. ile aralarında tartışma çıktığını, merdivenlerde yaşanan arbede sırasında göğsünden bıçakladığını ve olay sonrası da ekmek almaya gittiğini söylediği öğrenildi.

        E.Y. ile annesi Ayten Y.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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        Galeri
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        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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