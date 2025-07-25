Evdeki tartışma sonrası yaralı bulunan Muhammed öldü; kardeşi bıçakladığını itiraf etti/ Yeniden

AKSARAY'da ekmek almaya gitme tartışması sonrası evlerinin önünde kalbinden bıçakla yaralı halde bulunan Muhammed Y. (16), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Anne Ayten Y. ve kardeşi E.Y. (14) şüphe üzerine gözaltına alındı. Bakkaldan ekmek alıp eve döndüğünde ağabeyini yaralı bulduğunu öne süren E.Y., suçunu itiraf edip, ağabeyini bıçakladığını söyledi.

Olay, saat 06.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi 4701 Sokak’taki 2 katlı evin giriş katında meydana geldi. Ayten Y., iddiaya göre oğulları Muhammed Y. ve E.Y.'ye kahvaltı için bakkaldan ekmek alıp gelmelerini söyledi. Bunun üzerine aile arasında tartışma yaşandı. Bir süre sonra elinde ekmek bakkaldan dönen E.Y., evlerinin önündeki merdivende ağabeyini kanlar içinde bulduğunu belirtip çevreden yardım istedi. Gürültü duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adresi polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BIÇAK 15 SANTİMETRE KALBİNE SAPLANMIŞ

Göğsünden bıçaklandığı anlaşılan Muhammed Y., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Vücuduna 15 santim giren bıçağın kalbine isabet ettiği belirlenen Muhammed Y., doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.