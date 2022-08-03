Kore gazisi Sabri Saygılı son yolculuğuna uğurlandı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da vefat eden Kore gazisi Sabri Saygılı'nın cenazesi askeri törenin ardından toprağa verildi.
Tedavi gördüğü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 93 yaşında hayatını kaybeden Saygılı'nın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Ağaçören ilçesi Kurtini köyündeki camiye getirildi.
Burada kılınan cenaze namazının ardından Saygılı'nın naaşı askerler tarafından cenaze aracına taşındı.
Saygılı'nın cenazesi köy mezarlığına defnedildi.
Törene, Saygılı'nın yakınlarının yanı sıra Ağaçören Kaymakamı Mehmet Ali Semiz ve çok sayıda vatandaş katıldı.