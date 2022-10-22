Aksaray'da "2. Geleneksel Ağaçören Ceviz Festivali" başladı

AKSARAY (AA) - Aksaray Valiliği öncülüğünde "2. Geleneksel Ağaçören Ceviz Festivali" gerçekleştiriliyor.

Ağaçören ilçesi etkinlik alanındaki festival, Vali Hamza Aydoğdu, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy'un mehter takımı eşliğinde kortej yürüyüşüyle başladı.

Aydoğdu ve beraberindekiler, kurdele keserek festivalin açılışını yaptı, alanda kurulan stantları gezdi.

İlçedeki ceviz bahçelerinden toplanan cevizler ve yöresel ürünlerin sergilendiği stantlar ilgi gördü.

Aydoğdu, gazetecilere, Aksaray'ın en güzel günlerinden birini daha yaşadığını söyledi.

Ağaçören'de ikinci kez ceviz festivalini düzenlediklerini belirten Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Stantları gezdik, her şey çok güzel. Bu yıl ilçemizde 3 bin 500 ton ceviz hasadı gerçekleştirdik. Ağaçören'in kendine has bir cevizi var. Bu cevizimizle ilgili coğrafi işaret alabilmek için başvurularımızı da yaptık. Festivalimizde de ceviz ve cevizle üretilen yüzlerce ürünü tanıtıyoruz. Festivalimiz ayrıca birlikteliğe, kaynaşmaya ve beraberliğe vesile oluyor. Ağaçören cevizimizin öncelikle Aksaray'a sonrasında da ülkemize tanıtımını yapacağız. Markalaşmadan tanıtım yapma şansınız olmuyor. Cevizimiz markalaştığında hem ilçemizi hem de Aksaray'ı çok iyi şekilde tanıtacağız. Festivalimize emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Etkinlikler kapsamında, ceviz toplama, çocuk oyunları, halk oyunları gösterisi sonrası Malaklı köpeği ve Hasan Dağı atları gösterisi düzenlendi.

İki gün sürecek festival, çeşitli yarışmalarla devam edecek.

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