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Aksaray'da yeğenini öldürdüğü öne sürülen zanlı Ankara'da yakalandı

AA

Aksaray'da yeğenini öldürdüğü öne sürülen zanlı Ankara'da yakalandı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili aranan zanlı, Ankara'da gözaltına alındı.

Ortaköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün, İshaklıKarapınar köyü yakınlarında öğrenci servis minibüsü yanında Kenan Ö'nün silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, Kenan Ö'nün amcası Aşır Ö'nün, olay yerinden otomobiliyle kaçtığı bilgisine ulaşıldı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, plakasını belirledikleri aracın Ankara'nın Keçiören ilçesinde olduğunu tespit etti.

Bir süre önce Almanya'dan memleketine izne geldiği öğrenilen şüpheli Aşır Ö, Ankara'da gözaltına alındı. Aksaray'a getirilen zanlının işlemleri devam ediyor.

Öte yandan, amca ile yeğenin 15 gün önce köy meydanında tarla meselesi yüzünden tartıştığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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