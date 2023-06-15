Aksaray'da Türk Edebiyatı'na yön veren "Yedi Güzel Adam" anlatıldı

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AKSARAY (AA) - Aksaray'ın Eskil ilçesinde düzenlenen programda öğrencilere "Yedi Güzel Adam" tanıtıldı.

Eskil Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki programda Türk Edebiyatı'na yön veren "Yedi Güzel Adam" olarak bilinen Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Alaeddin Özdenören ile Ali Kutlay'ın hayatları, eserleri ve şiirleri tanıtıldı.

Programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Kılıçer, "Yedi Güzel Adam"ı tanıtmak maksadıyla böyle bir program düzenlendiklerini söyledi.

Etkinlikte görev alan 11. sınıf öğrencisi İrfan Mert Güden de "Yedi Güzel Adam"ın hayatını konu alan güzel bir projede yer aldığı için mutlu olduğunu ifade etti.

Program, öğrencilerin yazarların şiirlerinden okudukları seçkilerle son buldu.

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